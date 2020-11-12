موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه نادي مصر، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

 

ويقام اللقاء الذي يجمع بين الزمالك ونادي مصر يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

 

وكان الزمالك تأهل إلى هذا الدور بعد الإطاحة بنظيره سموحة بثنائية مقابل هدف، في دور الـ16، في المقابل بلغ نادي مصر هذا الدور على حساب وادي دجلة بنفس النتيجة.

 

كما يستعد الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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