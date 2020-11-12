مؤسس التعليم أمن قومي: "الناس والطلبة بتتشاهد عند عبور الطريق في مصر الجديدة ومدينة نصر".. ولابد من حل

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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قالت مني أبوغالي، مؤسس جروبات التعليم أمن قومي وائتلاف تحيا مصر بالتعليم، إن هناك حالة من الغضب بمنطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر، بسبب المعاناة التي يمر بها الأهالي وطلاب المعاهد والمدارس عند عبور الطرق.

وأضافت أبو غالي، في تصريح صحفي، أن توسعات الطرق التي شهدتها هذه المناطق وبناء الكباري خلق أزمة يعانون من الأهالي والطلاب عند عبور الطرق للمرور للناحية الأخري بسبب عدم وجود كباري للمشاه في عدد كبير من الطرقات ولا شارات المرور في ظل التوسعة الكبيرة الطرق، مستنكره: "الناس بتتشاهد عند عبور الطريق، ولازم حل من المسئولين".

وكشفت أبو غالي عن تعرض أحد طلاب المعهد العالي للدراسات النوعية بميدان الحجاز لحادثة عند عبور الطريق وغيرها من الحوادث وحالة الرعب التي يتعرض لها الماره عند عبور الطريق.

وناشدت أبو غالي، جميع المسئولين عن الطرق في هذه المناطق بضرورة عمل وتفعيل شارات المرور وإنشاء كباري مشاه وتخصيص حاره في كل منطقة لعبور المشاة ورفع المعاناة عنهم وحماية أرواح الطلاب والأهالي.

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