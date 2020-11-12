كومان يحدد شرط الدفع بـ«ميسي» في مباريات برشلونة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث المدرب الهولندي كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، عن مستويات لاعبيه وكذلك الحالة الوحيد التي سيدفع خلالها بميسي قائد الكتالوني أساسيًا في الفترة المقبلة.


تصريحات كومان مدرب برشلونة

وقال المدرب الهولندي رونالد كومان في تصريحات صحفية عبر "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "قبل كل شيء، إنهم يبذلون قصارى جهدهم، لقد تفاعلوا هم أنفسهم مع ما حدث العام الماضي".


وأضاف مدرب برشلونة: "لقد رأوا أن الأمور يجب أن تتغير، وبصفة عامة أنا سعيد جدًا، كبار الفريق يعملون بشكل جيد، وليس لدي أي شكوى حولهم".


وعن مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسيا علب كومان: "تحدثت معه في اليوم الأول بصراحة تامة، ولم أشك فيه أبدًا".


وواصل: "أشاهده يتدرب كل يوم وهو يستمتع باللعب، قلت له في اليوم الأول إنه أفضل لاعب في العالم، وبالطبع، أي مدرب يتمنى أن يملك أفضل لاعب في العالم في فريقه".


وأتم مدرب البارسا موضحا الحالة الوحيدة التي سيشرك فيها ميسي أساسيا: "كما قلت بعد مباراة بيتيس، إذا كان جيدًا فسيبدأ دائمًا".

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