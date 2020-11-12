"مافيش حب إلا حبك"..بكلمات مؤثرة دنيا عبد العزيز تُعلن عن اشتياقها لوالدتها الراحلة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


أعربت الفنانة دنيا عبد العزيز عن اشتياقها الشديد لوالدتها الراحلة، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت دنيا عبد العزيز صورة جمعتها بوالدتها الراحلة، وعلقت عليها قائلة :"عدى 7 شهور النهاردة، الصورة دي كانت في عيد الحب، صورة متتصورش الإ معاكي؛لإنه مافيش حب إلا حبك".

وفي سياق آخر، شاركت دنيا عبد العزيز في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" البرنس"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، أحمد زاهر، رحاب الجمل، أحمد داش.

أخبار تهمك

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض التخلي عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

تلا يقيد 13 لاعب في القائمة الأولى استعداداً للقسم الثالث

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم مصير بادجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ يومين

لماذا غدر اليهود بترامب في الانتخابات ولم يدعموه؟ مصطفى الفقي يجيب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ يوم

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 20 ساعة

صراع ثلاثي في الدوري المصري على ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

غزل شبين يطلب 250 ألف للإستغناء عن فتحي جمال لطنطا

منذ حوالي 4 ساعات

إجراء جديد من إدارة ترامب تجاه بايدن بعد فوزه بانتخابات الرئاسة

منذ 35 دقيقة

هدف الأهلي وبيراميدز.. سيراميكا كليوباترا يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موقف عبدالشافي من المشاركة في مباراة الزمالك ونادي مصر

منذ 33 دقيقة

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:38 ص

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

08:28 ص

صراع ثلاثي في الدوري المصري على ضم نجم الأهلي

12:29 م

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

06:47 م

هدف الأهلي وبيراميدز.. سيراميكا كليوباترا يقترب من حسم صفقة مدوية

10:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض