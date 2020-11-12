"مافيش حب إلا حبك"..بكلمات مؤثرة دنيا عبد العزيز تُعلن عن اشتياقها لوالدتها الراحلة

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أعربت الفنانة دنيا عبد العزيز عن اشتياقها الشديد لوالدتها الراحلة، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت دنيا عبد العزيز صورة جمعتها بوالدتها الراحلة، وعلقت عليها قائلة :"عدى 7 شهور النهاردة، الصورة دي كانت في عيد الحب، صورة متتصورش الإ معاكي؛لإنه مافيش حب إلا حبك".



وفي سياق آخر، شاركت دنيا عبد العزيز في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" البرنس"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، أحمد زاهر، رحاب الجمل، أحمد داش.