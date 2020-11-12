صراع ثلاثي في الدوري المصري على ضم نجم الأهلي
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:29 م
محمد الصو
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تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثلاث عروض محلية، من أجل الحصول على خدماته لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
ودخلت أندية البنك الأهلي والاسماعيلي
والمقاولون العرب، في مفاوضات رسمية للحصول على توقيع أحمد الشيخ لاعب الفريق، بالموسم
الجديد.
ومن المنتظر أن يعقد النادي جلسة خاصة
مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لحسم الأمور بالنسبة لرحيل اللاعب بالفترة
المقبلة.
وخرج الشيخ عن حسابات موسيماني، منذ توليه
المسئولية الفنية، وطالب برحيله على سبيل الإعارة، من أجل منحه فرصة المشاركة بشكل
أساسي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم
27 نوفمبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.