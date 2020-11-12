صراع ثلاثي في الدوري المصري على ضم نجم الأهلي

تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثلاث عروض محلية، من أجل الحصول على خدماته لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ودخلت أندية البنك الأهلي والاسماعيلي والمقاولون العرب، في مفاوضات رسمية للحصول على توقيع أحمد الشيخ لاعب الفريق، بالموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعقد النادي جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لحسم الأمور بالنسبة لرحيل اللاعب بالفترة المقبلة.

وخرج الشيخ عن حسابات موسيماني، منذ توليه المسئولية الفنية، وطالب برحيله على سبيل الإعارة، من أجل منحه فرصة المشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.