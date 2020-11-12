سموحة يختتم المرحلة الأولى من الإستعداد للموسم الجديد بمواجهة الأوليمبى

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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يختتم اليوم الفريق الكروى الأول بنادى سموحه تحت القيادة الفنيى لأحمد سامى المرحلة الأولى من برنامج الإعداد التى وضعها لتجهيز الفريق للموسم الجديد، ويخوض الفريق تدريبه اليومى على ملعب النادى فى تمام الرابعة طبقاً للجدول الزمنى الذى حدده المدير الفنى.


ويخوض الفريق مواجهة ودية غداً أمام فريق الأوليمبى على ملعب سموحة للوقوف على مدى استجابة اللاعبين للفكر التدريبى والخطط الجديدة التى تدرب عليها اللاعبين خلال المرحلة الأولى من برنامج الإعداد، وأيضا لمعرفة مدى الإنسجام بين العناصر القديمة والصفقات الجديدة التى تم ضمها مؤخراً لصفوف "الموج الأرزق".


أبدى أحمد سامى المدير الفنى للفريق ارتياحة الشديد بعد التدعيمات التى أبرمها المهندس فرج عامر رئيس النادى فى الميركاتو الصيفى الحالى وتعويض رحيل العديد من العناصر التى رحلت عقب انتهاء بطولة الدورى العام.


وأكد مدرب سموحة أنه يعمل جاهداً على تحفيظ اللاعبين بعد الجمل التكتيكية التى سيقةم بتنفيذها فى المباريات الرسمية خصوصا مع ضم العناصر التى تستتطيع تنفيذ فكره التدريبى خلال المرحلة القادمة.


واستقر المدير الفنى على منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الإنتهاء من مباراة الأوليمبى الودية لكسر الملل لدى اللاعبين قبل العودة يوم الأحد للإنتظام فى مسعكر الإعداد للموسم الجديد.


وينتظر مسؤولو سموحة حالياً خطاب الجبلاية بشأن المشاركة فى البطولة العربية فى شكلها الجديد بعدما حصد الفريق المركز الخامس ببطولة الدورى العام الموسم الماضى.

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