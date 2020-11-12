منظمة الصحة العالمية: هذا هو شرط انتهاء جائحة فيروس كورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:00 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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كشفت كبيرة  العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، عن شرط انتهاء وباء فيروس كورونا الذي اجتاج العالم منذ ديسمبر الماضي.

 

وقال سمية سواميناثان، إ ن وباء "كوفيد - 19" قد ينتهي حين يتم تطعيم حوالي 70٪ من سكان العالم ضد الفيروس، مشددة على ضرورة أن يكون اللقاح آمنا وفعالا، وأن يلبي كافة معايير منظمة الصحة العالمية  الضرورية في  مثل هذه المجالات.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق عن رقم قياسي جديد لعدد الإصابات بفيروس كورونا المكتشفة في العالم. وتجاوز عدد الحالات الجديدة لهذا الأسبوع 3.6 مليون حالة،

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، كان هذا الرقم الاسبوعي هو الأعلى منذ بداية الوباء، كما تم تسجيل أكبر نسبة من حالات الإصابة الجديدة في المنطقة الأوروبية.

 

وكان ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز غاماليا الروسي المتخصص في الأوبئة، أعلن موعد بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في روسيا.

 

وسيبدأ التطعيم الشامل، وفقًا لتوقعاته،  أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر 2020. مؤكدا عدم وجود آثار جانبية خطيرة عن التطعيم بهذا اللقاح، ويقصد لقاح "سبوتنيك V"، الأول من نوعه المسجل على مستوى العالم.

 

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