تحقيقات النيابة في واقعة وفاة سائق توفي إثر تعاطيه جرعة هيروين زائدة

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أستمعت نيابة حوادث حلوان الكلية اليوم الخميس، إلي أقوال شقيق شاب لقي مصرعه إثر تعاطيه جرعة هيروين زائدة، والذي إكد أن شقيقه يعمل سائق تاكسي وأدمن المخدرات منذ سنتين، وأضاف انخ يقيم معه بنفس المنزل ويوم الواقعة دخل عليه الغرفة وتفاجا به ملقاه علي ظهره وذهب به مسرعا الي المستشفي لاسعافه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.





وتلقي المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر العمالي، مفادها استقبال جثة المدعو "أحمد صابر.ع"، 30 سنة، ومقيم بمنطقة عرب راشد، والاشتباه في سبب الوفاة.





وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين ان الشاب مدمن للمخدرات، وتناول جرعة هيروين زائدة تسببت في وفاته.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات