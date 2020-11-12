ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس 12-11-2020

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أفتتحت مؤشرا البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  على ارتفاع جماعي  بدع من عمليات شرائية من قبل المصرين بينما اتجهت تعاملات المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2119 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 12970 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4254 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 1994 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 2912 نقطة.

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