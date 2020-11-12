بالبيجامة..أسماء جلال تبهر جمهورها

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
نشرت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكانت أسماء جلال في الصورة ترتدي بيجامة البيجامة وتركت شعرها منسدلا، حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

يذكر أن قالت الفنانة أسماء جلال: إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد مصافحتها لأحد أصدقائها كان حاملا للعدوى.

وتابعت: "أصبت بسبب مصافحتى لصديق لى في الشارع ولم أكن أعلم إصابته بالعدوى"، موضحة أنها تعافت تمامًا حاليا لكن تجربة مرضها كانت كابوسا شديدا".

أضافت "أسماء جلال"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أعراض كورونا بالنسبة لها كانت متمثلة في "سخونة بالجسم وفقدان التذوق والشم تماما، وخمول كبير في جسدها"، مبينة أنها أصابت 2 من صديقاتها بفيروس كورونا في بداية إصابتها بالفيروس المستجد "كوفيد 19".

وكانت آخر الأعمال التي شاركت بها الفنانة أسماء جلال مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، وهو بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

أخبار تهمك

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يؤجل حسم صفقة مهاجم الجونة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض التخلي عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم مصير بادجي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

هدف الأهلي وبيراميدز.. سيراميكا كليوباترا يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ يومين

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 4 ساعات

لماذا غدر اليهود بترامب في الانتخابات ولم يدعموه؟ مصطفى الفقي يجيب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

غزل شبين يطلب 250 ألف للإستغناء عن فتحي جمال لطنطا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ يوم

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بـ2 مليون دولار.. الزمالك يقترب من حسم ملف التجديد لفرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:38 ص

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

08:28 ص

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

06:47 م

هدف الأهلي وبيراميدز.. سيراميكا كليوباترا يقترب من حسم صفقة مدوية

10:25 ص

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض