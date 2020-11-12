وزير قطاع الإعمال: القابضة للغزل والنسيج تكبدت خسائر 2.9 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:19 ص
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
أحمد الشيخ
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كشف السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن العام 2022 سيشهد افتتاح وتشغيل عدد من مصانع الغزل والنسيج بعد تطوير إنشاءاتها ودعمها بأحدث الآلات والماكينات، وذلك وفقا للخطة الزمنية المقررة لمشروع التطوير. 


وأشار سيادته إلى أن سيتم أيضا الانتهاء من إنشاء مصنع غزل (1) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى – الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم – في نهاية العام المقبل 2021، لافتًا إلى أنه يجري تطوير نحو 65 مبنى ضمن المشروع لتكون جاهزة لاستقبال الماكينات الجديدة.

 

وأكد السيد الوزير، خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، على اهتمام الوزارة بتأهيل ورفع كفاءة العاملين حيث سيتم بدء البرنامج التدريبي بمركز تدريب العاملين بشركة غزل المحلة -بعد تطويره ودعمه بماكينات حديثة- في أبريل المقبل.

 

 

وفي سياق متصل، أشاد السيد الوزير بالجهود المبذولة في أعمال تطوير محالج القطن لتعمل بأحدث تكنولوجيا في هذا المجال، والتي كانت بدايتها في أول محلج مطور بالفيوم، ويجري حاليًا الانتهاء من تطوير ثلاثة محالج في الشرقية والبحيرة والغربية تنضم إليها ثلاثة محالج أخرى في العام المقبل، ليصبح إجمالي المحالج المطورة سبعة محالج تكفي لحلج حجم إنتاج القطن في مصر بجودة عالية مما ينعكس إيجابًا على تنافسية وأسعار القطن المصري عالميًا وزيادة صادراته.

 

 

كما أوضح السيد الوزير أن خطة التطوير ترتكز على إنشاء كيانات قوية من خلال دمج 32 شركة قطن وغزل ونسيج ليصبح عددها 9 شركات فقط، مع تعيين أعضاء منتدبين جدد للكيانات الجديدة بهدف تحسين أداء الإدارات، مع الاستعانة بفريق تسويق بالتعاون مع وكلاء عالمين لتسويق منتجات الشركات.

 

 

وقد اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة الموازنة التقديرية للعام المالي 2020/2021، حيث تستهدف القوائم المجمعة زيادة إجمالي الإيرادات إلى 4.6 مليار جنيه بنسبة 15% عن المحقق فعليا في 2018/2019، وتقليص الخسائر إلى 2.3 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه في عام 2018/2019.

 

 

 

وأشار تقرير مجلس الإدارة، الذي استعرضه الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة إلى الموقف الحالي لخطة التطوير وإعادة الهيكلة للشركات التابعة، وأحد محاورها تحديث الماكينات والمعدات من خلال نحو 50 مناقصة بقيمة إجمالية 540  مليون يورو تم الانتهاء من ترسية مناقصات حتى الآن على توريد ماكينات بقيمة 450 مليون يورو.

 

 

 

وبالنسبة لتطوير محالج القطن، تمت الإشارة إلى أن المحالج المطورة توفر أقطانًا خالية من الشوائب وتحقق زيادة الطاقة الإنتاجية تقدر بثلاثة أضعاف الطاقة الحالية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأعمال الإنشائية للمحالج الثلاث الجاري تطويرها حاليا في محافظات الشرقية والغربية والبحيرة إلى 90% لتضاف إلى أولى المحالج التي تم تطويرها في الفيوم على أن تستكمل المنظومة بثلاثة محالج مطورة أخرى العام المقبل.

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