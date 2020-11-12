تشكيل المكتب التنفيذي لإتحاد الطلاب والطالبات بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية

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قام قسم اتحاد الطلاب للبنين والفتيات بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ بإجراء انتخابات لتشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب والطالبات علي مستوي المنطقة كلًا علي حده، وذلك باستدعاء الطالب "الأمين" بالمعاهد الثانوية فقط للبنين والفتيات، لتوزيع الترشيحات علي المناصب، وإجراء التصويت عليها لمعرفة الفائز بالأغلبية من قبل باقي الزملاء الحاضرين من البنين والفتيات، وذلك علي يومي الثلاثاء والأربعاء 10، 11 نوفمبر 2020م، بمدرج ديوان المنطقة بحضور لجنة تحكيم برئاسة الدكتور السيد الباتع، الوكيل الثقافي بالمنطقة، وذلك تحت رعاية الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية.



وجاءت نتائج التصويت علي مقعد أمين اتحاد طلاب المنطقة عن البنين للطالب سامح عوض شعبان بمعهد مطوبس، وعن الفتيات الطالبة أروي السيد بسيوني، بمعهد فتيات سنهور المدينة الثانوي بدسوق التعليمية، وفاز بمنصب الأمين المساعد عن البنين الطالب عبدالرحمن علي بمعهد منشأة عباس، ومن الفتيات الطالبة بدور فوزي رأفت بمعهد فتيات دسوق.



بينما جاءت نتائج التصويت للفائزين علي مقعد المقررين كالتالي: المقرر الثقافي للبنين الطالب أحمد محمد أمين بمعهد بيلا الثانوي، وعن الفتيات الطالبة صابرين علي شهاب، بمعهد شباس الملح بإدارة دسوق التعليمية.



وفي مقعد المقرر الفني للبنين فاز الطالب محمد عابد سيدأحمد بمعهد الوزارية بالرياض التعليمية، وعن الفتيات الطالبة إسراء هلال علي بمعهد دمرو بإدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية.



وفاز بمنصب المقرر العلمي من البنين الطالب أحمد إمام بمعهد الروضة مطوبس، وتصدرت المنصب عن الفتيات الطالبة إيمان رضا سعد، من معهد فتيات أبو متولي بإدارة سيدي سالم.



وأما منصب المقرر الرياضي فاز به من البنين الطالب بشار عبدالحليم محمد بمعهد بيلا، ومن الفتيات الطالبة سارة محمد الجبالي، بمعهد النموذجي بكفرالشيخ.



بينما فاز بمنصب المقرر الاجتماعي للبنين الطالب عبدالله فيصل بمعهد بني بكار بإدارة مطوبس التعليمية، وعن الفتيات جاءت الطالبة الاء حمدي محمود، معهد محلة ابوعلي بدسوق التعليمية الأزهرية