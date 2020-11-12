للتوعية ضد الفيروسات .. صحة كفر الشيخ تشن حملة علي صالونات التجميل (صور)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شنت مديرية الصحة بكفر الشيخ، حملات توعية علي محلات الحلاقة وصالونات التجميل والكوافيرات، بمراكز المحافظة، لمنع انتشار العدوي بالفيروسات الكبدية.

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الحملة بدأت فعاليتها من سبتمبر الماضي وتستمر لمدة 3 أشهر، حيث تأتي استكمالًا لمبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» للقضاء علي فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وتستهدف القضاء علي منع انتشار العدوي في صالونات التجميل.

وأضافت أنه جري المرور حتي الآن علي 1592 صالون تجميل في مختلف أنحاء المحافظة، عن طريق فريق من المثقفين الصحيين، برئاسة الدكتور بكر عبد اللطيف مدير ادارة الثقافة الصحية بالمديرية، لتوعيتهم بالممارسات اليومية الخاطئة، التي تؤدي إلي انتشار الفيروسات، وكذا وضع ملصقات تتضمن ارشادات الحملة للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية.
للتوعية ضد الفيروسات .. صحة كفر الشيخ تشن حملة علي صالونات التجميل (صور)
للتوعية ضد الفيروسات .. صحة كفر الشيخ تشن حملة علي صالونات التجميل (صور)
للتوعية ضد الفيروسات .. صحة كفر الشيخ تشن حملة علي صالونات التجميل (صور)
للتوعية ضد الفيروسات .. صحة كفر الشيخ تشن حملة علي صالونات التجميل (صور)
للتوعية ضد الفيروسات .. صحة كفر الشيخ تشن حملة علي صالونات التجميل (صور)
للتوعية ضد الفيروسات .. صحة كفر الشيخ تشن حملة علي صالونات التجميل (صور)

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