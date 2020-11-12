روسيا تسجل 439 وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 21608 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و439 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى مليون و858568، وإجمالي الوفيات إلى 32032 منذ بدء تفشي الوباء.

ووفقًا للمركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، تعافى 18811 شخصا خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و388168 شخصا حتى الآن.

وكانت موسكو التي تعتبر أكثر المدن الروسية تضررا جراء تفشي الوباء، سجلت 5997 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، تليها مدينة بطرسبورغ حيث تم تسجيل 1667 إصابة.

وتستعد روسيا للبدء في عمليات التطعيم الشاملة خلال الأسابيع القدمة، وأعلن وزير الصحة، ميخائيل موراشكو، أمس الأربعاء، عن إطلاق الإنتاج الصناعي للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا وبدء توزيعه عبر الأقاليم الروسية.