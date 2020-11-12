حنان مطاوع تبعث رسالة تفاؤل لمحبيها فى أحدث ظهور بإنستجرام

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت حنان بالصور جميلة كعادتها وهي تلتقط سيلفي ، مرتدية جيمبسوت أوف شولدر باللون الأسود ، والقت التحية الصباحية على محبيها وكتبت : صباح الخير ، التفاؤل بالخير يمنحك هدوء الأعصاب فى أصعب الأوقات فتفائلوا بالخير تجدوه.

يذكر أن حكاية "أمل حياتى" كانت آخر أعمال حنان مطاوع، وحققت بها نجاح كبير، والمسلسل من بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.

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