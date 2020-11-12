بإطلالة رياضية...ميرنا نور الدين تبهر جمهورها

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نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بخاصية ستوري.



وكانت ميرنا نور الدين ترتدي ملابس رياضية، لونه برتقالي وبنطلون ليجن وتركت شعرها الأسود منسدلا .





يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.



وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى تم عرض الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مؤخرا الذى تشارك فى بطولته.



الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.

