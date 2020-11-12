عبد المنعم رياض يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "كواليس"

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يُشارك الفنان عبد المنعم رياض في مسلسل "كواليس" الذي يقوم ببطولته هيدي كرم، كريم الحسيني، نورهان، ياسمين رحمي، عفاف مصطفى، محمود عزت، وهو من

ﺗﺄﻟﻴﻒ رأفت رضا، ﺇﺧﺮاﺝ محب وديع.



وتحدث عبد المنعم رياض في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أكد خلاله أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "كواليس"هو أن السيناريو مكتوبًا بِحرّفية شديدة، بالإضافة إلى أن الشخصية التي يُقدمها خلال الأحداث جديدة عليه ولم يقدمها من قبل.



وأوضح عبد المنعم رياض أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى "بشير" وهو مهندس iT في إحدى الشركات، ويلتقي بالفنانة هيدي كرم التي تقف في ظهره بعدما يتعرض للعديد من المضايقات بسبب لهجته وطريقة ملابسه، وبعد ذلك يستطيع أن يكسب ثقة كل العاملين بالشركة.



وأشار عبد المنعم رياض أن فكرة المسلسل تدور حول أن الإنسان لايقاس بالمظهر ولكن بالجوهر، مُضيفًا:"المسلسل ٢١ حلقة دراما مكثفة في ١٥ دقيقة، تجربة تستحق تطلع للنور، وإن شاء الله يبقى في أعمال زي كده كتير؛ لإن الدراما الطويلة الناس مبتستمتعش بيها وبتوقعنا في الملل".



والجدير بالذكر أن عبد المنعم رياض يُشارك في حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "الإ أنا"، والتي يتم عرضها حاليًا عبر قناة"DMC " والتي تقوم ببطولتها ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، شاهيستا سعد، عصام السقا، إبراهيم السمان، رضوى جودة، محمد علي رزق، محمد الصاوي، وهي من تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن.