الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تستضيف أول مشروع بحثي "العمل على استرداد تراث أفريقيا"

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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قامت كلية الآثار والتراث الحضاري تحت اشراف الدكتورة مونيكا حنا عميد الكلية بالتعاون مع جامعة اوكسفورد وجامعة جنوب أفريقيا وقطاع المتاحف بغانا وبالأشتراك مع مركز العلمين للإبداع بإستضافة اول مشروع بحثي تحت عنوان "العمل على استرداد تراث افريقيا" وذلك بفرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة.

قالت الدكتورة مونيكا حنا إن فكرة هذا المشروع تدور حول استعادة الآثار التى خرجت من افريقيا فى فترة الإستعمار حتى نحافظ على الحقوق الثقافية المصرية.

وأشارت إلى أن المشروع بالأكاديمية سيقوم بدراسة التراث المصري الذي تم فقده تحت الإستعمار ودراسة الظروف السياسية والتاريخية التى خرجت بها من مصر وطرق الاستعادة المختلفة القانونية والسياسية.ويقام هذا المشروع لمدة ثلاثة سنوات ونصف ابتداء من يوليو ٢٠٢٠.

وأضافت أن الطلاب سيقومون بعمل قوائم وحصر للقطع الأثرية التى من حق مصر ان تستردها،وأضافت أن متحف أوكسفورد هو أول متحف سيقوم بإسترداد الآثار لمصر.

من جانبها، قالت الدكتورة نشوى البندارى عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات إن هذا المشروع سيساعد على ربط التخصصات ببعض والمزج بين العلوم والآداب وسيساعد الطلاب على الإطلاع على مجالات مختلفة حيث انه يتضمن مشاركة طلاب من تخصصات الآثار والتراث الحضارى، والعلوم السياسية والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تستضيف أول مشروع بحثي "العمل على استرداد تراث أفريقيا"
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تستضيف أول مشروع بحثي "العمل على استرداد تراث أفريقيا"
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تستضيف أول مشروع بحثي "العمل على استرداد تراث أفريقيا"
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تستضيف أول مشروع بحثي "العمل على استرداد تراث أفريقيا"

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