بصورة رومانسة.. محمود حجازي برفقة زوجته فى أحدث ظهور لهما

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان محمود حجازي بصورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهر محمود بالصورة فى جو رومانسي مع زوجته الإعلامية أسما شريف منير ، وعلق قائلاً:"مبسوط بيكي جداً إنك طول الوقت بتحاربي وبتحاولي عشان تحققي حاجة كنتي بتحلمي بيها".

يذكر أن آخر أعمال محمود حجازى هو مسلسل لما كنّا صغيرين خلال رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎

"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

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