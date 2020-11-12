رئيس جهاز "القاهرة الجديدة": تنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملات مكثفة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بالتعاون مع قيادات شرطة ومباحث "التعمير" بالتجمعات ( الأول – الثالث – الخامس )، وبمشاركة نواب رئيس الجهاز ومسئولى الإدارات المختصة.

وقال المهندس أمين غنيم: تم شن حملة مكبرة بالحي الثالث بالتجمع الخامس، أسفرت عن استرداد ٣ وحدات سكنية مخالفة تم تحويلها إلى نحو ٥ محال تجارية بالمخالفة لشروط التخصيص، وذلك تحت إشراف المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبالاشتراك مع إدارة أمن الجهاز بقيادة عميد مهندس هشام مهدي، وبحضور مدير عام التنمية، ورئيس لجنة الازالات بالمدينة ومسئولى الإدارات المختصة بالجهاز.

واكد المهندس أمين غنيم، استمرار الحملات بالحى الثالث وجميع أحياء المدينة والتجمعات، حتى يتم استرداد حقوق الدولة والقضاء على العشوائيات بالمدينة.

وفى سياق متصل، أضافت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، أنه تم تنفيذ عدد( ٣٦ ) قرار غلق وتشميع لوحدات مخالفة للنشاط، ومحال تجارية بدون ترخيص، وجارٍ استكمال باقي الإجراءات، كما تم فك شدة خشبية للقطعة 400 بالأندلس 1، وذلك في حضور شرطة التعمير، ورئيس حى الشباب بالتجمع الثالث والمشرف علي ادارة التنمية بالتجمع الثالث.

وأشارت المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، إلى أن إدارتي التنمية والامن بالتجمع الأول، اشتركتا فى شن حملة على الإشغالات والتعديات بمركز خدمات البنفسج، وتم مصادرة المضبوطات المخالفة بمخازن الجهاز.