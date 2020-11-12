محافظ القليوبية يشن حملة مفاجئة على مدينتي بنها وشبرا الخيمة

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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة مساء أمس الأربعاء لمدينتي بنها وشبرا الخيمة، امتدت حتى منتصف الليل، لمتابعة انتظام الشوارع ومتابعة الاشغالات والنظافة ومخالفات المحلات والتراخيص، كما تم متابعة مخالفات تشوين الأراضي والتى تسببت فى توبير التربة.



وبدأ المحافظ، الجولة بمدينة بنها حيث تم إزالة العديد من الاشغالات بشارع فريد ندا وشارع غرب الاستاد وأمام استاد بنها، حيث تم تحرير محاضر إشغال طريق للمخالفين، كما تابع الجولة علي الطريق الزراعي بنطاق مدينة بنها حيث تم التنبيه علي جميع أصحاب الأراضي التي تم تبويرها برفع الاشغالات سواء كانت خردة أو معارض سيارات وتشوينات مواد بناء أو أماكن للتصوير كما تم رفع الاشغالات من أمام كافتريا مخالفة علي الطريق الزراعي لتعديها علي حرم الطريق وتم تحرير محاضر لأصحابها ومصادرة الاشغالات.



وتابع المحافظ الجولة، بمدينة شبرا الخيمة حيث تفقد شارع 135 وقام بحملة مكبرة بالتعاون مع قسم ثان شبرا الخيمة لإزالة الاشغالات والمخالفات حيث تم إزالة العديد من عربات الباعة الجائلين والأكشاك المخالفة، كما تم غلق 4 كافتريات مخالفة، وضبط أكثر من 30 شيشة وقد تم مصادرة تلك المخالفات وتحرير المحاضر لأصحابها، كما تم إزالة العديد من السيارات المكهنة التي تعرقل الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري للشوارع، كما اشتملت الحملة علي المرور علي المحلات ومراجعة تراخيصها حيث تم غلق العديد من المحال التجارية لممارستهم النشاط بدون ترخيص أو انتهاء الترخيص.



كما تم المرور خلال الجولة علي اعمال النظافة بشوارع 135 وشارع أحمد عرابي ووجه المحافظ بإزالة تراكمات القمامة أولا باول وتكثيف السيارات والمعدات بتلك الشوارع حتي يتم إزالة التراكمات بشكل فوري، كما تم التنبيه خلال الجولة علي أصحاب شوادر الحلوى برفع تلك الشوادر وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإزالتها من قبل إدارة الاشغالات.