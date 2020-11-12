كاملة أبو ذكري تُشيد بمسلسل "ما وراء الطبيعة"، وتُعلق:"مجهود مرعب في وقت كل واحد فاكر نفسه مخرج"

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أعربت المخرجة كاملة أبو ذكري عن سعادتها الكبيرة بالمجهود المبذول في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وبأداء الأبطال المشاركين فيه، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت كاملة أبو ذكري منشورًا قالت فيه:"فتحتوا لينا باب كبير وشرفتونا وفرحتونا، مجهود مرعب في وقت كل واحد بيعمل أمورس وكلوز، فاكر نفسه مخرج".



وأضافت كاملة أبو ذكري :"متعة بعيد عن اللت والعجن وخالتي وخالتك، مبروك وتحية لكل واحد اشتغل في مسلسل ما وراء الطبيعة، عمرو سلامة مخرج كبير أوي ومهم، وأحمد بشاري (شيكو) يا حلاوتك يا جمالك، إزاي كدة، علي حسام فوق العظمة بقا أوي".



واختتمت كاملة أبو ذكري كلامها قائلة:"ممثلين دم جديد وحاجة تفرح، بعيدًا عن أي طريقة مهروسة وتقليدية، عندي كلام كتير بس هبقى أوفر، لو قولت اللي حاسة به بالتجربة دي".



مسلسل" ما وراء الطبيعة "بطولة أحمد أمين، رزان جمّال، آية سماحة، سما إبراهيم، ريم عبد القادر، كريم الحكيم، رشدي الشامي، خالد إبراهيم، وإخراج عمرو سلامة.