كاملة أبو ذكري تُشيد بمسلسل "ما وراء الطبيعة"، وتُعلق:"مجهود مرعب في وقت كل واحد فاكر نفسه مخرج"

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


أعربت المخرجة كاملة أبو ذكري عن سعادتها الكبيرة بالمجهود المبذول في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وبأداء الأبطال المشاركين فيه، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت كاملة أبو ذكري منشورًا قالت فيه:"فتحتوا لينا باب كبير وشرفتونا وفرحتونا، مجهود مرعب في وقت كل واحد بيعمل أمورس وكلوز، فاكر نفسه مخرج".

وأضافت كاملة أبو ذكري :"متعة بعيد عن اللت والعجن وخالتي وخالتك، مبروك وتحية لكل واحد اشتغل في مسلسل ما وراء الطبيعة، عمرو سلامة مخرج كبير أوي ومهم، وأحمد بشاري (شيكو) يا حلاوتك يا جمالك، إزاي كدة، علي حسام فوق العظمة بقا أوي".

واختتمت كاملة أبو ذكري كلامها قائلة:"ممثلين دم جديد وحاجة تفرح، بعيدًا عن أي طريقة مهروسة وتقليدية، عندي كلام كتير بس هبقى أوفر، لو قولت اللي حاسة به بالتجربة دي".

مسلسل" ما وراء الطبيعة "بطولة أحمد أمين، رزان جمّال، آية سماحة، سما إبراهيم، ريم عبد القادر، كريم الحكيم، رشدي الشامي، خالد إبراهيم، وإخراج عمرو سلامة.

أخبار تهمك

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ يوم

هدف الأهلي وبيراميدز.. سيراميكا كليوباترا يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

لماذا غدر اليهود بترامب في الانتخابات ولم يدعموه؟ مصطفى الفقي يجيب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 4 ساعات

بـ2 مليون دولار.. الزمالك يقترب من حسم ملف التجديد لفرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يؤجل حسم صفقة مهاجم الجونة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

غزل شبين يطلب 250 ألف للإستغناء عن فتحي جمال لطنطا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يرفض التخلي عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم مصير بادجي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ يومين

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:38 ص

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

08:28 ص

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

06:47 م

هدف الأهلي وبيراميدز.. سيراميكا كليوباترا يقترب من حسم صفقة مدوية

10:25 ص

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض