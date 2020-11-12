توني كروس يسخر من "رقص" جريزمان

سخر توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني من طريقة احتفال أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني الأهداف خلال المباريات واصفًا ذلك بـ"الهراء الشديد".

وقال توني كروس لاعب النادي الملكي: "أنا أجد الاحتفال بالأهداف بالرقص سخيف للغاية، مثل احتفالات جريزمان، أو عندما احتفل أوباميانج ذات مرة وأخرج قناعًا وارتداه، لا أعتقد أن هذا نموذجًا جيدًا أيضًا، هذا هراء".

وأضاف كروس: "ليس لدي أسلوب مفضل للاحتفال، لطالما أحببت أسلوب جيرد مولر في الاحتفال، فقط يقفز بفرحة حقيقية، لا شيء كبير".

وتابع: "احتفالي بالأهداف ضعيف، ولكن هذا لا يعني أنني أقل سعادة، أنا أكون سعيد جدًا من الداخل وقليلًا من الخارج".