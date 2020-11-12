توني كروس يسخر من "رقص" جريزمان
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:08 ص
وكالات
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سخر توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني من طريقة احتفال أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني الأهداف خلال المباريات واصفًا ذلك بـ"الهراء الشديد".
وقال توني كروس لاعب النادي الملكي: "أنا أجد الاحتفال بالأهداف
بالرقص سخيف للغاية، مثل احتفالات جريزمان، أو عندما احتفل أوباميانج ذات مرة
وأخرج قناعًا وارتداه، لا أعتقد أن هذا نموذجًا جيدًا أيضًا، هذا هراء".
وأضاف كروس: "ليس لدي أسلوب مفضل للاحتفال، لطالما أحببت أسلوب جيرد
مولر في الاحتفال، فقط يقفز بفرحة حقيقية، لا شيء كبير".
وتابع: "احتفالي بالأهداف ضعيف، ولكن هذا لا يعني أنني أقل سعادة، أنا
أكون سعيد جدًا من الداخل وقليلًا من الخارج".
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