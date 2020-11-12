توني كروس يسخر من "رقص" جريزمان

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:08 ص
كروس
كروس
وكالات
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سخر توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني من طريقة احتفال أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني الأهداف خلال المباريات واصفًا ذلك بـ"الهراء الشديد".

 

وقال توني كروس لاعب النادي الملكي: "أنا أجد الاحتفال بالأهداف بالرقص سخيف للغاية، مثل احتفالات جريزمان، أو عندما احتفل أوباميانج ذات مرة وأخرج قناعًا وارتداه، لا أعتقد أن هذا نموذجًا جيدًا أيضًا، هذا هراء".

 

وأضاف كروس: "ليس لدي أسلوب مفضل للاحتفال، لطالما أحببت أسلوب جيرد مولر في الاحتفال، فقط يقفز بفرحة حقيقية، لا شيء كبير".

 

وتابع: "احتفالي بالأهداف ضعيف، ولكن هذا لا يعني أنني أقل سعادة، أنا أكون سعيد جدًا من الداخل وقليلًا من الخارج".

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