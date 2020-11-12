من تحت المطر.. ياسمين صبري تنشر صورة جديدة عبر حسابها بإنستجرام

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة ياسمين صبري بصورة جديدة لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين صبري بالصورة من تحت المطر بالكاچول مرتدية بنطلون چينز أزرق وچاكت كحلي ، وممسكة شمسية فى يديها.

وعلق أحد محبيها على الصورة قائلاً:" قمر فى كل حالاتك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "فرصة تانية" والذي شارك به عدد من الفنانين منهم هبة مجدي وأحمد مجدي ونهال عنبر.

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