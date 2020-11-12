القوى العاملة: تحصيل 517 ألف جنيه مستحقات مصري بالسعودية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:08 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية مشكلة المواطن المصري "أحمد.س.م" وديا ويعمل مدير مبيعات لدي احدي شركات التجزئة للموضة والملابس بجده، وبلغت إجمالي مستحقاته 123 ألفًا و800 ريال سعودي، أي ما يوازي 517 ألفًا و484 جنيها مصريًا تقريبا.


وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات العامل المذكور، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.


وقال: إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى عبد الحليم محمود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل الفوري مع الشاكي، حيث تم التسوية الودية لمستحقاته مع كفيله بإحدي شركات التجزئة للموضة والملابس بجده.


ووجه المواطن الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة فى مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بجدة على سرعة الاستجابة لمشكلته.

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