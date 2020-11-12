ضبط 5 أطنان مخلل فاسد في مصنع غير مرخص بكفر الشيخ (صور)

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داهمت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء مصنعا غير مرخص لإنتاج وتصنيع المخللات، بإحدي قري مركز كفر الشيخ، وضبطت بداخله 5 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي.



بدأت الواقعة، عندما وردت معلومات للمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تفيد بقيام صاحب مصنع بدون ترخيص بقرية المعلم إبراهيم التابعة لمركز كفر الشيخ، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من «المخللات» غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



علي الفور وجه بتشكيل حملة تموينية ضمت كل من سامح البنا، ومحمد عبد القوي، مساعدا وكيل الوزارة، بالاشتراك مع لجنة من مفتشي الأغذية ضمت كل من عرفات إبراهيم، وأحمد أبو المكارم، للتأكد من صحة الواقعة.



تمكنت الحملة من مداهمة المصنع المتحري عنه، وضبطت 5 أطنان «مخللات» معبأة داخل براميل، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بقصد طرحها للبيع في الأسواق، مدخلًا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين ومعرضًا حياتهم للخطر، بالإضافة إلي ضبط طن ملح بدون أي فواتير.



وجري التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 2789 لسنة 2020 جنح أمن دولة مركز كفر الشيخ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.