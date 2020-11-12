القوى العاملة: استخراج 1466 شهادة قياس مستوى مهارة لمزاولة حرفة ببني سويف

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 736 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج كارنيه مزاولة الحرفة لـ 730 عاملا، فضلا عن تعيين 831 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 4 من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1822 شابًا.



تلقى وزير القوي العاملة، تقرير بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أكتوبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 537 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات على 257 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون.



وأضاف مدير المديرية،أنه تم صرف منحًا للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت قيمتها 7 آلاف جنيه لـ عاملان، فضلًا عن تسجيل 137 عامل غير منتظم جديد بالوحدة، وصرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 916 عاملًا من المسجلين بإجمالى مبلغ 462 ألف و500 جنيه.

