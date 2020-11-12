"صحة كفرالشيخ": الفحص السمعي لـ5300 رضيع خلال شهر أكتوبر (صور)

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قالت الدكتورة سوسن سلام،وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه قد تم إجراء الفحص الطبي لـ 5300 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر أكتوبر، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدي المبادرات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للكشف الطبي علي الأطفال حديثي الولادة، والتي تنفذها وحدات رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.



وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة في كافة مراكز المحافظة، بتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مضيفة أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 5300 طفلًا حديث الولادة من مستهدف 5400 طفلًا بنسبة تغطية 98.1% خلال شهر أكتوبر الماضي.



وكانت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية انطلاق الحملة القومية لتجريع الأطفال لمكافحة الديدان والطفيليات المعوية لجميع طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بمدارس محافظة كفر الشيخ، والتي تستمر لمدة أسبوعين، وتستهدف الحملة عدد 445000 طالب بالمرحلة الإبتدائية و60000 طالب برياض الأطفال وتستمر لمدة أسبوعين