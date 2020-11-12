مفاجأة.. أورتيجا عن عن خوضه أول تجربة سينمائية بعنوان "اتنين وأنا كنت تالتهم"

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أعلن مطرب المهرجانات الشعبية أورتيجا عن خوضه اول تجربة سينمائية ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر أورتيجا صورة له من كواليس العمل برفقة طفلين ، وعلق قائلاً :" استنوني فى عمل سينمائي بطولة أورتيجا تحت عنوان "اتنين وأنا كنت تالتهم" ، على المشاهدين من أول سن 18+.



يذكر أن أخر أعمال أوكا وأورتيجا، هو مهرجان “جايز”، والذي تم طرحه في نهاية شهر أبريل الماضي، على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهو من كلمات أوكا وميدو الفنان، وألحان وليد سعد.