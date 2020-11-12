"مبسوطة إنك اتكلمتي عشان الناس تعرف الحقيقة".. شيماء سيف تدعم بوسي بعد أزمتها الأخيرة مع والدها

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دعمت الفنانة شيماء سيف، صديقتها المطربة الشعبية بوسي بعد أزمتها الأخيرة والدها الذي صرح في العديد من اللقاءات بأن ابنته، أهملت في رعايته وفي السؤال عنه لأكثر من أربع سنوات، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



نشرت شيماء سيف البرومو التشويقي لحلقة المطربة بوسي مع الإعلامية منى الشاذلي، وعلقت عليه قائلة:"بوسي دي أجدع واحدة في الدنيا، أطيب وأحن قلب ممكن تقابله دي الست اللي بيتقال عليها فعلا بميت راجل".



وأضافت شيماء سيف:"مبسوطة إنك اتكلمتي عشان الناس تعرف الحقيقة مع إن كفاية إن ربنا عارفها بحبك، وكل الناس بتحبك يا بوسي".



و تحل الفنانة بوسي ضيفة برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، ويُذاع اللقاء على قناة" CBc" في تمام الساعة التاسعة مساءً.