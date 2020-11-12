"مبسوطة إنك اتكلمتي عشان الناس تعرف الحقيقة".. شيماء سيف تدعم بوسي بعد أزمتها الأخيرة مع والدها

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:53 ص
هبة أحمد
Advertisements


دعمت الفنانة شيماء سيف، صديقتها المطربة الشعبية بوسي بعد أزمتها الأخيرة والدها الذي صرح في العديد من اللقاءات بأن ابنته، أهملت في رعايته وفي السؤال عنه لأكثر من أربع سنوات، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

نشرت شيماء سيف البرومو التشويقي لحلقة المطربة بوسي مع الإعلامية منى الشاذلي، وعلقت عليه قائلة:"بوسي دي أجدع واحدة في الدنيا، أطيب وأحن قلب ممكن تقابله دي الست اللي بيتقال عليها فعلا بميت راجل".

وأضافت شيماء سيف:"مبسوطة إنك اتكلمتي عشان الناس تعرف الحقيقة مع إن كفاية إن ربنا عارفها بحبك، وكل الناس بتحبك يا بوسي".

و تحل الفنانة بوسي ضيفة برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، ويُذاع اللقاء على قناة" CBc" في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أخبار تهمك

الأهلي يرفض التخلي عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

لماذا غدر اليهود بترامب في الانتخابات ولم يدعموه؟ مصطفى الفقي يجيب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يؤجل حسم صفقة مهاجم الجونة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ يومين

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

غزل شبين يطلب 250 ألف للإستغناء عن فتحي جمال لطنطا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ يوم

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 19 ساعة

بـ2 مليون دولار.. الزمالك يقترب من حسم ملف التجديد لفرجاني ساسي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم مصير بادجي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

هدف الأهلي وبيراميدز.. سيراميكا كليوباترا يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:38 ص

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

08:28 ص

هدف الأهلي وبيراميدز.. سيراميكا كليوباترا يقترب من حسم صفقة مدوية

10:25 ص

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

06:47 م

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض