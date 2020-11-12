هنادي مهنى تدعم بوسي بعد أزمتها الأخيرة مع والدها وتُعلق:"ست بمليون راجل"

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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دعمت الفنانة هنادي مهنى صديقتها المطربة الشعبية بوسي، بعد أزمتها الأخيرة مع والدها الذي صرح في العديد من اللقاءات الإعلامية بإهمال ابنته في رعايته وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هنادي مهنى صورة لبوسي من خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، وعلقت عليها قائلة:" أجدع وأنضف وأطيب واحدة في الدنيا، ست بمليون راجل والله العظيم، أنا محظوظة إن أنتِ في حياتي".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة هنادي مهنى حاليًا على قناة"ON" مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام،ياسمين رحمي، نسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.

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