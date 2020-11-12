سرس الليان يواجه مصر للتأمين وغزل شبين ودياً

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس، مباراة مصر للتأمين مع سرس الليان على ملعب التأمين، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد من القسمين الثاني والثالث 2020/2021.

ومن المقرر أن يلعب سرس الليان مع فريق غزل شبين يوم الأحد المقبل، بملعب الغزل، لتجهيز لاعبيه لخوض منافسات القسم الثاني الذي سينطلق يوم الأربعاء 25 نوفمبر الحالي.

ويستعد سرس الليان لمواجهة فريق جمهورية شبين في إفتتاح الموسم الجديد، بينما يستعد التأمين لدوري القسم الثالث.

وتعاقد سرس مع 5 لاعبين جدد، وهم، أحمد ريعه، ومحمد خيري، ومحمد رمضان حله، ومصطفى صيام، ونادر النويهي.

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