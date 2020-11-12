منه فضالي تطل على متابعيها بالأبيض فى أحدث ظهور بإنستجرام

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل للصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". 

وظهرت منه بالصور من كواليس مسلسل "هى" ، بضحكة عفوية وبإطلالة أنيقة مرتدية بلوزة باللون الأبيض ، وعلقت على الصورة وكتبت : لقد مر وقت طويل منذ أن كنت أنا.

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" الذي تم عرضة خلال الماراثون الرمضاني الماضي، وهو من تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

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