بايدن يعلن أول قرار تعيين له داخل البيت الأبيض

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، رون كلين مستشاره ومساعده منذ أمد بعيد، لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض بإدارته المقبلة في أول تعيين يقدم عليه الرئيس المنتخب الذي سيتولى السلطة 20 يناير.

وأصدر بايدن، اليوم الخميس، بيانًا قال فيه إنّ كلين، الديموقراطي المحنّك البالغ من العمر 59 عاما والذي شغل اعتبارا من العام 2009 منصب كبير موظفي بايدن حين كان الأخير نائبا للرئيس باراك أوباما، "كان بالنسبة لي لا يقدّر بثمن على مدى السنوات العديدة التي عملنا فيها معاً".

وأضاف جو بايدن، أن "خبرته العميقة والمتنوّعة وقدرته على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية هي بالضبط ما أحتاج إليه في كبير موظفي البيت الأبيض في هذا الوقت الذي نواجه فيه أزمة ونعيد فيه توحيد بلادنا".

ويذكر أن مشوار كلين مع الرئيس المنتخب، يعود إلى ما قبل تولي بايدن منصب نائب الرئيس، إذ إن الرجلين عملا سوياً حين كان بايدن رئيسا للجنة العدل في مجلس الشيوخ.

وكان كلين كبيرا لموظفي نائب الرئيس الديموقراطي السابق آل غور.

وتولى رون كلين، في عهد أوباما مهمة تنسيق إدارة البيت الأبيض لأزمة إيبولا في عام 2014.

ومن جانبه قال كلين، إن قرار تعيينه كبيرا لموظفي البيت الأبيض في الإدارة المقبلة منحه "شرف العمر". وأضاف "أتطلع إلى مساعدتهما، (بايدن) ونائبة الرئيس المنتخبة، في جمع فريق موهوب ومتنوّع للعمل في البيت الأبيض، لتنفيذ مشاريعهما التغييرية الطموحة، والسعي إلى جسر الانقسامات في بلدنا".

ولا يزال الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات التي جرت في الثالث من الجاري وفاز بها بايدن وفقاً لتقديرات معظم وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد.