بايدن يعلن أول قرار تعيين له داخل البيت الأبيض

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:27 ص
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
Advertisements

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، رون كلين مستشاره ومساعده منذ أمد بعيد، لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض بإدارته المقبلة في أول تعيين يقدم عليه الرئيس المنتخب الذي سيتولى السلطة 20 يناير.

 

وأصدر بايدن، اليوم الخميس، بيانًا قال فيه إنّ كلين، الديموقراطي المحنّك البالغ من العمر 59 عاما والذي شغل اعتبارا من العام 2009 منصب كبير موظفي بايدن حين كان الأخير نائبا للرئيس باراك أوباما، "كان بالنسبة لي لا يقدّر بثمن على مدى السنوات العديدة التي عملنا فيها معاً".

 

وأضاف جو بايدن، أن "خبرته العميقة والمتنوّعة وقدرته على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية هي بالضبط ما أحتاج إليه في كبير موظفي البيت الأبيض في هذا الوقت الذي نواجه فيه أزمة ونعيد فيه توحيد بلادنا".

 

ويذكر أن مشوار كلين مع الرئيس المنتخب، يعود إلى ما قبل تولي بايدن منصب نائب الرئيس، إذ إن الرجلين عملا سوياً حين كان بايدن رئيسا للجنة العدل في مجلس الشيوخ.

 

وكان كلين كبيرا لموظفي نائب الرئيس الديموقراطي السابق آل غور.

 

وتولى رون كلين، في عهد أوباما مهمة تنسيق إدارة البيت الأبيض لأزمة إيبولا في عام 2014.

 

ومن جانبه قال كلين، إن قرار تعيينه كبيرا لموظفي البيت الأبيض في الإدارة المقبلة منحه "شرف العمر". وأضاف "أتطلع إلى مساعدتهما، (بايدن) ونائبة الرئيس المنتخبة، في جمع فريق موهوب ومتنوّع للعمل في البيت الأبيض، لتنفيذ مشاريعهما التغييرية الطموحة، والسعي إلى جسر الانقسامات في بلدنا".

 

ولا يزال الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات التي جرت في الثالث من الجاري وفاز بها بايدن وفقاً لتقديرات معظم وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جو بايدن البيت الابيض الادارة الامريكية أول قرار تعيين أمريكا

أخبار تهمك

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن العثور على جثث جنود في تيجراي

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يرفض التخلي عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ يومين

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

لماذا غدر اليهود بترامب في الانتخابات ولم يدعموه؟ مصطفى الفقي يجيب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من حسم مصير بادجي

منذ أقل من ساعة

سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع هدف الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ أقل من ساعتين

هدف الأهلي وبيراميدز.. سيراميكا كليوباترا يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ 7 دقائق

غزل شبين يطلب 250 ألف للإستغناء عن فتحي جمال لطنطا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يؤجل حسم صفقة مهاجم الجونة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:38 ص

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

06:47 م

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

05:15 م

لماذا غدر اليهود بترامب في الانتخابات ولم يدعموه؟ مصطفى الفقي يجيب (فيديو)

04:04 ص

الأهلي يقترب من حسم مصير بادجي

09:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض