البريد: إقبال كبير من الشباب لشراء كراسات شروط وحدات الإسكان (فيديو)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد حمدي مدير عام منطقة بريد وسط وشمال القاهرة، إن مركز الخدمات البريدية بالأزبكية شهد إقبالًا كبيرًا من الشباب لشراء كراسات شروط وحدات الإسكان الإجتماعي، إذ بدأت الهيئة القومية للبريد بداية من 1 نوفمبر الجاري حتى الثامن من نفس الشهر في طرح الكراسات، لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف خلال تصريحات لمراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، "بدأنا من يوم 9 نوفمبر ومستمرون حتى 7 ديسمبر لصرف كراسات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بالمدن والمحافظات التي شهدت طرح الكراسات".

وتابع: "لدينا نوعان من الكراسات طرحتها وزارة الإسكان، الأول لمحدودي الدخل بمساحات تبلغ 75 و90 متر مربع والثاني لمتوسطي الدخل بمساحات تقدر بنحو 100 و100 و120 متر مربع في بعض المناطق مثل أكتوبرالجديدة و6 أكتوبر وحدائق أكتوبر و15 مايو وحدائق العاصمة الإدارية وبعض المحافظات الأخرى".

وأشار، إلى أن من يرغب في سحب كراسات الشروط يتقدم لأي مكتب بريد مميكن ويسحب الكراسة بموجب بطاقة الرقم القومي ويُثبت اسمه ورقم هاتفه لكي تتواصل معه وزارة الإسكان بشكل مستمرة عبر الرسائل، ولا يجب أن يقل سن الراغب في الاستفادة من الخدمة عن 21 عاما وألا يزيد عن 50 عامًا ويجب ألا يكون حاصلًا على أي وحدة سكنية أو حصل على قرض تعاوني من أي بنك بخصوص وحدة سكنية وألا يقل دخله عن 1500 جنيه للأعزب ولا يزيد عن 4500 جنيه للأسرة.

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