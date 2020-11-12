الأزمة المالية تجبر إنتر ميلان على التخلي عن هدف برشلونة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يسعى لتجديد عقد نجم الفريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي يحظى باهتمام كلا من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.


وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن لاوتارو مارتينيز البالغ من العمر 22 عامًا ارتبط بالانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها تفشي وباء فيروس كورونا عطلت الصفقة.


وألمحت الصحيفة الإيطالية أن مسئولي إنتر ميلان يستعدون للتحرك نحو تجديد عقد لاوتارو مارتينيز في الأيام القليلة المقبلة.


وأكدت الصحيفة الإيطالية أن بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان يرغب في زيادة راتب النجم الأرجنتيني إلى 5 ملايين يورو سنويًا في العقد الجديد من أجل إقناعه بالبقاء في ميلان.


وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان يعاني من مشاكل مالية لا حصر لها وبالتالي فإن تجديد عقد لاوتارو ومن ثم بيعه في الصيف المقبل برقم كبير قد يكون الحل الأمثل لإنقاذ النادي من أزمته الإقتصادية الحالية.

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