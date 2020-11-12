الكشف عن حقيقة استقرار الكاف على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لم يستقر بشكل نهائي عن طاقم حكام نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "كل ما ينشر عن الاستقرار على حكم معين كلام غير صحيح، هناك بعض الترشيحات فقط".

 

وأضاف: "بالطبع هناك اجتهادات إعلامية، ولكن ليس من الطبيعي أن يتم الاعلان مبكرا عن طاقم حكام النهائي في الوقت الحالي".

 

وتابع: "لن يكون هناك حضور جماهيري بنسبة كبيرة في النهائي، حفاظا على الصحة العامة، وطبقا لبروتوكول الكاف لن يسمح بوجود الجماهير في المباراة حتى الآن".

 

وأكد: "سيكون هناك محاولات بالطبع لحضور الجماهير، لكن إذ تعارضت مع صحة المواطن، فلن يتم الموافقة مطلقا على أي تواجد جماهيري".

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