بسبب 10 ملايين يورو .. برشلونة يهدد نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة طالب نجمه البرازيلي السابق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الحالي بإعادة مبلغ 10 مليون يورو وهدد بمقاضاته.





ونوهت صحيفة سبورت الإسبانية أن نيمار البالغ من العمر 28 عامًا رحل عن برشلونة في صيف 2017 بعد أن سدد باريس سان جيرمان الشرط الجزائي في عقده الذي كان يبلغ 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة اكتشف خطأ في حسابات الضرائب المتعلقة بضرورة دفع نيمار لمبلغ إضافي قدره 10 ملايين يورو.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حال رفض النجم البرازيلي طلب برشلونة سيقيم البلوجرانا دعوى قضائية ضد نجمه البرازيلي السابق.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه سبق لنيمار أن رفع قضية ضد برشلونة طالبه فيها بالحصول على 43.6 مليون يورو كمكافأة توقيع عقد جديد قبل رحيله بعام واحد لكنه خسرها.