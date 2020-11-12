هدف الأهلي وبيراميدز.. سيراميكا كليوباترا يقترب من حسم صفقة مدوية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد نادي سيراميكا كليوباترا، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، للإعلان عن التعاقد مع مجموعة من الصفقات المفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وقطع مسؤولي كيلوباترا شوط كبير غب التفاوض مع رباعي مصر المقاصة، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة وهم محمد إبراهيم وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد محسن.

 

وكشف مصدر داخل سيراميكا بأن الفريق حصل على توقيع محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي.

 

ويسعى الفريق الصاعد حديثًا لتدعيم صفوف الفريق ببعض اللاعبين أصحاب الخبرات، من أجل البقاء في الدوري الممتاز.

 

ومن المنتظر أن يعلن نادي سيراميكا رسميا الصفقات، بعد إتمام الاتفاق مع النادي واللاعبين.

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