السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان السابق

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التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس وزراء اليونان الأسبق والرئيس الحالي لحزب سيريزا، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي أكد على اعتزاز مصر بعلاقاتها مع اليونان، وأعرب عن تقديره لمستوى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.