الصين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:08 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت هيئة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأصدرت الهيئة، بيانًا أوضحت فيه أن إحدى الحالات الجديدة كانت عدوى محلية في تيانجين، مشيرة إلى أن الحالات الـ14 المتبقية وافدة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

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