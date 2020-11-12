بعد حديثها عن حبيبها هل الممثل أزر الزوالي والد طفله عائشة عطية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:07 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أثارت أمس الفنانة التونسية عائشة عطية، الجدل عبر السوشيال ميديا بالوطن العربي، بعدما كشفت عن حملها بالشهر الرابع دون زواج ببنت وذلك نتج عن قصة حب من راجل تركها.


وتبين بالبحث داخل الحساب الخاص عبر "إنستجرام" ل عائشة عطية، إنها كانت دائما كانت تنشر بعض الصور العاطفية مع الممثل
التونسي أزر الزوالي، الذي كان من المعروف بأنه من أصدقاء عائشة المقربين، وتجمعهم أكثر من صورة رومانسية بجانب بعض.


واللافت ل الإنتباه أكثر هو أن بعدما اتجهت الأنظار إليه باعتباره والد الطفلة، التي حامل بها عائشة رد الفنان آزر عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا: "لا تعليق والكلاب تنبح والقافلة تسير" مما جعل البعض يشك به أكثر.


يشار إلي أن أعلنت الفنانة عائشة عطية، عن حملها بدون زواج، بعدما تركها حبيبها بعدما عشمها بالزواج.

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