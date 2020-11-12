أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 12-11-2020

سجلت اسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية استقرار سعريا، اليوم الخميس ،12-11-2020، مع توافر المعروض منا بالأسواق نتيجة الجهود الحكومية لزراعة كميات كبيرة منها.





أسعار الخضراوات اليوم الخميس 12-11-2020 :

الطماطم بين 3 و7 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه. البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه. الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه. الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه. الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات. الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه. الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات. الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 12-11-2020

البرتقال البلدي بين 5 و8 جنيهات.