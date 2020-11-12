أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 12-11-2020
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:51 ص
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية استقرار سعريا، اليوم الخميس ،12-11-2020، مع توافر المعروض منا بالأسواق نتيجة الجهود الحكومية لزراعة كميات كبيرة منها.
أسعار
الخضراوات اليوم الخميس 12-11-2020 :
الطماطم بين 3 و7 جنيهات.
البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
أسعار
الفاكهة اليوم الخميس 12-11-2020
البرتقال البلدي بين 5 و8 جنيهات.
البرتقال السكري بين 5 و10 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.
الرمان بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.
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