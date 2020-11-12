نجلاء بدر: قبلت دور الأم في "لازم أعيش" لأني بحب أجسد شخصيات مش موجودة في حياتي"

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أوضحت الفنانة نجلاء بدر عن سبب قبولها لتجسيد دور الأم الذي قدمته خلال حكاية "لازم أعيش" التي تم عرضها ضمن أحداث مسلسل مسلسل "إلا أنا"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا فور عرضها.



قالت نجلاء بدر خلال لقائها في برنامج" insider"، أن المنتج كان خائفًا في البداية من أن يقوم بعرض الورق عليها؛ لأن كان يعتقد أنها ستقوم برفضه لأنه دور أم، مُضيفة :"وكتير من الفنانين بيرفضوا دور الأم،بس الحقيقة أنا مش أم وأنا بحب أجسد شخصيات مش موجودة في حياتي".



وناقشت حكاية “لازم أعيش” مشكلة مرض البهاق وكيفية التعايش معه، وهي من تأليف نجلاء الحديني، بطولة جميلة عوض، أحمد خالد صالح، خالد أنور، باسم مغنية ومجموعة أخرى من النجوم، وهي من إخراج مريم أحمدي.



