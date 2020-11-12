الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بالإسكندرية ومطروح (فيديو)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة مع استمرار الطقس اللطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وتتوقع الهيئة أيضًا، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية ومطروح والإسكندرية وبورسعيد والعريش، وسيكون الطقس باردًا على أغلب الأنحاء في فترة الليل، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 24 والصغرى 16
الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16
مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 17
بورسعيد العظمى 25 والصغرى 18
دمياط العظمى 25 والصغرى 18
الإسماعيلية العظمى 25 والصغرى 14
السويس العظمى 25 والصغرى 16
العريش العظمى 25 والصغرى 14
طابا العظمى 24 والصغرى 15
سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 9
شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 19
الغردقة العظمى 27 والصغرى 19
الفيوم العظمى 25 والصغرى 16
بني سويف العظمى 25 الصغرى 16

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، خلال بيان نشرته "الهيئة".

طقس الخميس نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (40%) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية- الضبعة- السلوم- مطروح).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

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