حفيد عمر الشريف يكشف عن انضمامه لمسلسل إسرائيلي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

أوضح عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، أنه تم انضمامه للجزء الثالث من المسلسل الإسرائيلي "The Baker and The Beauty "، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر جونيور صورة له، وعلق عليه قائلًا:"متحمس جدًا للانضمام إلى إحدى سلسلاتي المفضلة من مسلسل"The Baker and The Beauty" التي تم إنشاؤها على الإطلاق".

والمسلسل يتناول لقصة حب بين خباز بسيط ونجمة عالمية وقد انطلق عرضه لأول مرة عام 2013، وهو رومانسي كوميدي إسرائيلي.

أخبار تهمك

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 17 ساعة

لماذا غدر اليهود بترامب في الانتخابات ولم يدعموه؟ مصطفى الفقي يجيب (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

هدف الأهلي وبيراميدز.. سيراميكا كليوباترا يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ 10 دقائق

الأهلي يرفض التخلي عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن العثور على جثث جنود في تيجراي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ يومين

غزل شبين يطلب 250 ألف للإستغناء عن فتحي جمال لطنطا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم مصير بادجي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يؤجل حسم صفقة مهاجم الجونة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع هدف الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:38 ص

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

06:47 م

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

05:15 م

لماذا غدر اليهود بترامب في الانتخابات ولم يدعموه؟ مصطفى الفقي يجيب (فيديو)

04:04 ص

الأهلي يقترب من حسم مصير بادجي

09:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض