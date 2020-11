حفيد عمر الشريف يكشف عن انضمامه لمسلسل إسرائيلي

Advertisements



أوضح عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، أنه تم انضمامه للجزء الثالث من المسلسل الإسرائيلي "The Baker and The Beauty "، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر جونيور صورة له، وعلق عليه قائلًا:"متحمس جدًا للانضمام إلى إحدى سلسلاتي المفضلة من مسلسل"The Baker and The Beauty" التي تم إنشاؤها على الإطلاق".



والمسلسل يتناول لقصة حب بين خباز بسيط ونجمة عالمية وقد انطلق عرضه لأول مرة عام 2013، وهو رومانسي كوميدي إسرائيلي.