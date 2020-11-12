اليوم ..إجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:45 ص
البنك لمركزي
البنك لمركزي
الفجر الاقتصادي
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تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم اجتماعها قبل الأخير من عام 2020؛ لبحث أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، وسط تباين توقعات المحللون بين تثبيت أسعار الفائدة وخفضها.

 

ومن المقرر أن تصدر اللجنة قرارها في وقتا لاحق من هذا اليوم، وستقوم " الفجر" بنشر قرار اللجنة بمجرد صدورها من البنك المركزي.

 

وكان آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% على الإيداع والاقتراض، ما دفع عدد كبير من البنوك لخفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار التى تصدرها الودائع وحسابات التوفير.

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