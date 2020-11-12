رئيس وزراء إثيوبيا يعلن العثور على جثث جنود في تيجراي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:23 ص
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي
وكالات
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أعلن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، صباح اليوم الخميس، العثور على جثث جنود في تيغجراي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر عسكرية، سقوط مئات القتلى في صراع إقليم تيجراي الإثيوبي.

 

وقد أصدر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، قرارًا بإقالة وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش.

 

ومن جانبه أعلن مصدر إغاثي، إصابة نحو 24 جنديا بعضهم إصابته خطيرة بعد استهدافهم في مركز طبي قرب حدود إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا مع إقليم أمهرة.

 

ووفقًا للمصدر الإغاثي، فإن سماع دوي قصف عنيف يتردد في إقليم تيغراي منذ الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، ولم يكشف المصدر إلى أي طرف في الصراع ينتمي الجنود.

 

وقالت مصادر دبلوماسية، إن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تيغراي بعد أن أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد عمليات عسكرية ردا على ما قال إنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية.

 

وكانت الحكومة الإثيوبية، قالت إن 27 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين ولايتين تشهدان نزاعا على الحدود منذ فترة وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أعمال عنف عرقي متزايدة.

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