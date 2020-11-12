الشباب والرياضة تكشف التطور الجديد على مبادرة "دراجتك صحتك"

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قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الرئيس عبدفتاح السيسي يهتم بالرياضة، ويعتبرها امن قومي، ومن هنا جاءت مبادرة "دراجتك صحتك"، مشيرا إلى أنها شهدت إقبال كبير جدا من الشباب.



وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هذه المبادرة تستهدف توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة، منوها بأنه سيتم طرح الدراجات الكهربائية ضمن المبادرة الفترة المقبلة.



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استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الثلاثاء الماضي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على هامش مناقشة وزير الشباب والرياضية رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث محمد فوزي قشقوش بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها بعنوان "استراتيجية مقترحة لتطوير برامج الأنشطة الرياضية للكليات المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة".



حضر الرسالة، الدكتور أسامة صلاح الدين عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء الكلية، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.



وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتور أشرف صبحي أستاذ الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان ووزير الشباب والرياضة، والدكتور نبيل خليل ندا أستاذ الإدارة الرياضية والتراويح والعميد الأسبق لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، والدكتور محمود يحيي سعد أستاذ البحث العلمي بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية والعميد الأسبق لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، والدكتورة كوثر السعيد محمود أستاذ ورئيس قسم الإدارة الرياضية والترويح الأسبق وعضو اللجنة العلمية لترقي الأساتذة بكلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان، والدكتور حمادة محمدي عبد الحميد أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها.



من ناحية أخرى وعلى هامش المناقشة تفقد وزير الشباب والرياضة يرافقه محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها وعميد كلية التربية الرياضية الصالات الرياضية والملاعب الجديدة بالكلية.



وأشاد الوزير بالامكانيات والمنشآت الجديدة بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها ودورها في إقامة وتنظيم المسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة بما يخدم طلاب الجامعة وشباب محافظة القليوبية.

