د.حماد عبدالله يكتب: إقتراح عملى لحل مشكلة الخدمات العقارية

وصلتنى الرسالة التالية من الصديق الأستاذ الدكتور مهندس/ عرفة رضوان الأستاذ بكلية الهندسة – جامعة عين شمس.

ورأيت أن إقتراح سيادته رائع وقابل للتنفيذ لو أن المشرع المصرى أخذ به مع المسئول عن الإسكان فى مصر .

وإليكم الخطاب .





الأستاذ الدكتور / حماد عبد الله حماد ....





تواترت في الآونة الأخيرة المطالبات المتعلقة بوجوب الإهتمام بصيانة العقار كمكون أساسي للثروة القومية المصرية، وضرورة تعديل القانون المنظم لما يسمى "إتحاد الشاغلين" نظرًا للمعوقات والمشاكل التي كشفتها محاولات التطبيق العملي له، إلا أن التحليل العلمي المنطقي لهذه المشكلة يكشف عن جوانب أخرى أسهمت في هذا الفشل أهمها ضعف خبرة الإدارة والقدرة الإقتصادية وتدهور السلوكيات الشخصية وتعارض المصالح الفردية فضلًا عن تعرض البعض لأزمات عارضة أو غيابهم عن العقار... إلخ.

وفي إطار عملي كباحث أكاديمي كان علي متابعة هذه المشكلات المجتمعية وتحليل أسبابها وإقتراح الحلول المناسبة لها، مستغلًا ما تجمع لدي من خبرات أكاديمية وهندسية إضافة لحصولي على ليسانس الحقوق ودراستي MBA و DBA، وهو ما أتاح لي بعض النظرة الشمولية للمسألة المعروضة، رجحت لدي أن الحل الفوقي القانوني المدعوم بالجزاءآت والغرامات المطبقة عبر الرقابة الحكومية المشددة أو بفرض حكم الأموال العامة على مستحقات أو متحصلات "إتحاد الشاغلين" أو ما شابه ذلك لن يكون له أي حظ من النجاح العملي.

فأسباب المشكلة ترجع لغياب التعاون والإلتزام السلوكي من الشاغلين ولغياب الإحتراف والتخصص من المنفذين للخدمات والصيانات اللازمة. ومن هنا واتتني فكرة "شركات الخدمات العقارية"، وهي شركات يساهم فيها المحاسبون في ضبط أمور التمويل والتحصيل والمحاسبة ويساهم فيها المحامون في ضبط أمور التعاقد وفض المنازعات ومتابعة التحصيل بينما ينفذ المهندسون والفنيون كافة الخدمات والصيانات اللازمة للعقار.

ويرجح نجاح هذه الفكرة المبتكرة والشركات الرائدة نقطة قانونية مفصلية حاكمة تتمثل في تغيير مصدر إلتزام الشاغلين بسداد إلتزاماتهم من نص القانون الذي ينتظر من يفعله من قبل جهة بلدية إدارية ذات سلطة وإختصاص محلي محملة بالفعل بأعباء مهولة وليس لها مصلحة مباشرة تدفعها لهذا التفعيل، ليكون مصدر إلتزام الشاغلين بسداد إلتزاماتهم هو مواد العقد المبرم بين شاغلي العقار وإحدى شركات الخدمات العقارية التي يختارها أغلبيتهم، وهي بطبيعتها شركة محترفة ومتخصصة في هذا المجال وذات مصلحة مالية مباشرة.

ليكون التعديل الواجب في القانون المذكور بسيطًا ومقتصرًا على إلزام شاغلي العقار بإختيار إحدى شركات الخدمات العقارية ليسري قرار أغلبيتهم فيلزم الكافة بالتعاقد معها وبالإنتظام في سداد مستحقاتها، بعيدًا عن العلاقات والمجاملات والمحايلات والمشكلات الشخصية. ومن الطبيعي أن الشركة ذات الخدمة المتميزة والأسعار المقبولة ستنجح ويتسابق شاغلي باقي العقارات للتعاقد معها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون!

ونتيجة لأهمية هذه الفكرة ونظرًا لعلو جدواها وإتساع سوقها وكبر فرص التشغيل والتدريب الناتجة عنها، فقد عرضتها بصفتي مبتكرها على طلاب دفعة أولى مدني بكلية الهندسة بجامعة عين شمس كأحد المشاريع التي قررتها عليهم أثناء تدريسي لهم مادة "التشريعات والأخلاقيات المهنية" في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي السابق 2019-2020م بهدف دراسة درجة قبولها وقابليتها للتسويق وللتطبيق، وقد أكد الطلاب أهمية المشروع وشدة الحاجة الفعلية له، وركزوا على تعدد التخصصات الهندسية التي يتطلبها العقار وصيانته كتخصصات الميكانيكا والكهرباء والمدني والديكور والتأمين... إلخ.

وأثناء العرض والتقييم الختامي للمشاريع التي قررتها على الدفعة والتي بلغت 23 مشروعًا، نافس هذا المشروع بشدة مشاريع "تعظيم فرص العمل للكوادر المصرية بالخارج وخاصة في إفريقيا"، "وضع معايير توزيع تكاليف المرافق المشتركة على وحدات العمارة السكنية"، "الإستضافة المستمرة للمتقاعدين الأجانب في مصر"، "خطة الإستعمال المتوالي للسلع المعمرة"، "مكافحة المخدرات"، "تقليل نسب الإنفصال في مصر"، "تنظيم الحضانة ورؤية الأطفال حال الإنفصال"، "ضبط تأثيرات السد الإثيوبي على مصر"، "تحسين ظروف معيشة ذوي الإعاقة"، وقد كان تصويت الطلاب مجمعًا على أهمية مشروع "شركات الخدمات العقارية" وإستعجال تطبيقه وإستعدادهم للتدريب والعمل به، وترافق ذلك مع إعلان ما يجاوز 60% منهم إستعدادهم وعائلاتهم لشراء أسهم لتمويله فورًا مرجحين أسلوب التمويل كشركات جامعية تعاونية.

وفي إطار تحويل المشروع إلى واقع فقد توافق الطلاب المشتركون في "الرابطة العربية للطلاب" على طلب تصعيد هذا المشروع عبر "المجلس التنسيقي لتطوير وتنمية الروابط العربية CCAUD" التابع للإتحاد العربي للتطوير والتنمية AUD العامل في نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية بجامعة الدول العربية تمهيدًا لتنفيذه، وقد تضامن مع طلبهم "الرابطة العربية للمهن الهندسية" وكذلك "الرابطة العربية للمهن الأكاديمية والتربوية" وخاصة أعضاء الكليات والمعاهد الهندسية والتكنولوجية والمعاهد والمدارس الفنية.









وقد قرر سعادة المستشار الدكتور/ خالد عابد - رئيس الإتحاد العربي للتطوير والتنمية AUD العامل في نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية بجامعة الدول العربية عرض المشروع على المجلس الإقتصادي العربي الإفريقي، الذي أشاد بجدة وإبتكارية هذا المشروع الريادي وأفاد بعدم وجوده حاليًا في أي من الدول العربية أو الإفريقية، مما يتيح فرصًا واسعة للتوسع والمنافسة وتصدير الخدمات، وقد إقترح خبراء المجلس الإقتصادي العربي الإفريقي عرض المشروع مبدئيًا على مختلف كليات الهندسة المصرية لتأسيس شركات جامعية مع الإتحاد العربي للتطوير والتنمية AUD طبقًا لقانون حوافز البحث العلمي والتكنولوجيا والإبتكار الذي يعطي الحق للجامعات بإنشاء شركات مساهمة تخدم البحث العلمي ومخرجاته وتطبيقاته المختلفة، وأكدوا وجوب إتاحة ثلاثة شركات للخدمات العقارية على الأقل للعمل بذات المنطقة كضمانة أساسية للمنافسة والجودة، ونصح هؤلاء الخبراء بإتاحة الفرصة لمساهمة أعضاء هيئآت تدريس هذه الكليات ومعاونيهم وطلاب هذه الكليات وعائلاتهم كأولوية، والتواصل مع نقابات وإتحادات وروابط وجمعيات المهندسين والفنيين لإتاحة فرصة مساهمة من يرغب من أعضائها وعائلاتهم كأولوية، كما أبدى المجلس الإقتصادي العربي الإفريقي والإتحاد العربي للتطوير والتنمية AUD إستعدادهم للمشاركة وتمويل المشروع بمختلف الدول العربية والإفريقية مع التوسع في توظيف الكوادر المصرية كبلد منشأ لهذا المشروع الرائد في تصدير الخدمات.

والطلاب المساهمون في دراسة وعرض هذا المشروع من دفعة أولى مدني لسنة 2019م، هم السادة/ إبراهيم ناصر الدين إبراهيم - كيرولس شنودة عبد العظيم - أحمد محمد ربيع - أحمد محمد رجب - محمود سعيد محمد - مصطفي خالد محمد - شريف رجب قراني - توفيق محمد توفيق.

وختامًا، أرجو التكرم بعرض المشروع المذكور للمناقشة والتطوير، وأن يحوز إهتمام الجهات المعنية، وخاصة وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق، الخارجية، التعاون الدولي.





أدم/ عرفة رضوان

أستاذ الضوابط العامة والقواعد المهنية بكلية الهندسة - جامعة عين شمس